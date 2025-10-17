Ричмонд
Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 октября

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу, 17 октября 2025 года.

Сегодня вспыльчивым Овнам будет трудно держать себя в руках: день приносит большое количество противоречивых эмоций. К тому же появляются идеи, которые хочется реализовать, но все будет этому мешать. Окружающие больше обычного будут критиковать. Сосредоточиться на делах удается не всегда, вас слишком часто отвлекают. К концу дня можете пожалеть о потерянном напрасно времени, впасть в уныние.

Тельцов же ждет вполне благоприятный день. Вам удастся поймать равновесие между собственными и общественными интересами и поработать для себя, но при этом никто не уличит вас в каком-то эгоизме. Внезапно появится решение давних проблем на работе. Среди коллег вы укрепите свои позиции без каких-либо ненужных споров. Многие ваши решения будут продиктованы интуицией — слушайте ее подсказки.

Близнецов ждет достаточно трудное начало дня. Вы столкнетесь с некоторыми досадными недоразумениями и непростыми происшествиями. Практически все, что произойдет с вами за утро, заставит вас понервничать. Однако ближе к вечеру ситуация наладится. Вы поймете, что нужно сделать, чтобы остаток дня прошел спокойно. Тем не менее сегодня не стоит рассчитывать на безусловное понимание и одобрение близких.

Первая половина дня у Раков также будет напряженной, но при этом вам будет интересно с этой напряженностью справляться. Перед вами стоят непростые задачи, но вам удается все успеть, поскольку вы с толком используете каждую минуту. Середина дня подходит для лечебных и оздоровительных процедур. Вечером можете собрать гостей — это поднимет настроение не только у вас, но и у домочадцев.

День у Львов пройдет удачно, если они смогут избежать конфликтов. При этом звезды не советуют бороться с оппонентами. Любая стычка, даже эмоциональная, лишь потратит ваши силы, которые пригодятся позже. Попробуйте мирно договориться с теми, с кем раньше спорили. При таком подходе есть шанс превратить недавних недоброжелателей в союзников.

Первая половина дня у Дев обещает быть сложной. Вы столкнетесь с чередой сложных, но не особенно полезных дел, которые сопровождает неприятная и бессмысленная суета. Также много времени отнимут странные поручения руководства и пустые безынтересные разговоры с коллегами. Позже сможете переключиться на какой-то важный проект. Причем именно сегодня вы будете оказываться чаще в центре внимания не по своей воле.

У Весов день пройдет продуктивно и успешно, если вы будете сохранять уверенность в собственных способностях. Вы даже сможете обойтись без какой-либо поддержки со стороны, на которую заранее рассчитывали. Пережить день спокойно будет нелегко, зато с его течением станет совершенно очевидно, кто является вашим другом, а кто нет. Ближе к вечеру появятся новые планы, связанные с поездками, путешествиями.

Скорпионы с трудом принимают даже самые простые решения. Вы сами не понимаете почему, но все время сомневаетесь в чем-то. Вы не уверены в своей правоте, даже если раньше она казалась абсолютной истиной. Вам крайне не хватает поддержки и одобрения окружающих, вы готовы считать своим другом каждого, кто скажет вам хоть пару теплых слов. Это приводит к определенным рискам — не доверяйте каждому встречному. Кроме того, сегодня чаще обычного возникают неловкие ситуации.

У Стрельцов сегодня в целом подходящий день для того, чтобы вернуться к делам, начатым ранее. Ваши терпение и целеустремленность будут очень кстати. Успех будет у тех представителей знака, которые учат и учатся, а также у тех, кто нашел себя в творческих профессиях. Порадуют неожиданные встречи со старыми друзьями. Также можете получить новости от дальних родственников.

Козерогов же ждет очень приятный и благополучный день. Вы можете смело браться за новые дела, начинать работу над сложными проектами, делать краткосрочные инвестиции. Все это принесет пользу и успех. Уделите дополнительное внимания родственникам и близким людям. Вашим друзьям и семье сейчас как никогда важна ваша забота и поддержка.

У Водолеев отличный день для того, чтобы вернуться к старым идеям и проектам, которые когда-то были хорошо продуманы, но так и остались нереализованными. Именно сейчас вам удастся наконец закрыть эти гештальты и прийти к долгожданному результату. Кроме того, сейчас вы будете работать над ними в новых условиях и с новыми людьми, а потому, скорее всего, добьетесь успеха.

Рыб ждет подходящий день для того, чтобы ставить перед собой новые цели и разрабатывать стратегию, которая позволит достичь их в кратчайшие сроки. Возможно, вам пригодятся чужие идеи. Однако речь идет не о плагиате, а скорее о вдохновении или получении некоего опыта. Вы вовремя подхватите эти идеи и реализуете, внеся незначительные коррективы. Вы быстро учитесь новому — это окажется полезным и в работе, передает «Российская газета».