Определены дни проведения ЕГЭ в 2026 году

Как пишет РИА Новости, основной период ЕГЭ начнется 1 июня с таких предметов, как история, литература и химия. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — обществознание, физика, 15 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть), на 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.