Определены дни проведения ЕГЭ в 2026 году

Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ может продлиться с 20 марта по 20 апреля.
Как пишет РИА Новости, основной период ЕГЭ начнется 1 июня с таких предметов, как история, литература и химия. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — обществознание, физика, 15 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть), на 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.
С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.
Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из предметов.