Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демпфер, акцизы и дефицит: как указ Путина скажется на топливном кризисе в Новосибирске

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий обнулять топливный демпфер до мая 2026 года и отменивший акцизы на зимнее дизельное топливо. Меры призваны стимулировать нефтяные компании сдерживать цены на внутреннем рынке.

Источник: Reuters

Ситуацию в Новосибирске подтвердил экономист Василий Колташов: «Мне буквально вчера написал друг детства из Новосибирска, что топливо есть на сетевых заправках, а у местных сетей его не хватает. Есть заправки без бензина, так что кризис не преодолен».

По словам эксперта Станислава Митраховича, решение по демпферу — ключевое. Если бы его обнулили из-за роста цен, компании не получили бы выплат из бюджета, что могло спровоцировать полноценный кризис. Теперь же у них есть стимул притормозить подорожание.

Параллельно власти ищут источники для бюджета. Пока один налог (акциз на дизель) снижают, Минфин прорабатывает повышение НДС с 20% до 22%. Одновременно звучат и более резонансные инициативы, например, сборы с безработных. По мнению Колташова, эти меры говорят о попытках закрыть «бюджетные дыры» на фоне больших госрасходов.

Кризис также спровоцировал рост нелегальной торговли топливом через онлайн-площадки и контейнерные АЗС, которые, уходя от налогов, предлагают низкие цены, но качество и происхождение такого топлива остаются под вопросом.