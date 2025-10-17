Демпфер, акцизы и дефицит: как указ Путина скажется на топливном кризисе в Новосибирске

Ситуацию в Новосибирске подтвердил экономист Василий Колташов: «Мне буквально вчера написал друг детства из Новосибирска, что топливо есть на сетевых заправках, а у местных сетей его не хватает. Есть заправки без бензина, так что кризис не преодолен».
По словам эксперта Станислава Митраховича, решение по демпферу — ключевое. Если бы его обнулили из-за роста цен, компании не получили бы выплат из бюджета, что могло спровоцировать полноценный кризис. Теперь же у них есть стимул притормозить подорожание.
Параллельно власти ищут источники для бюджета. Пока один налог (акциз на дизель) снижают, Минфин прорабатывает повышение НДС с 20% до 22%. Одновременно звучат и более резонансные инициативы, например, сборы с безработных. По мнению Колташова, эти меры говорят о попытках закрыть «бюджетные дыры» на фоне больших госрасходов.
Кризис также спровоцировал рост нелегальной торговли топливом через онлайн-площадки и контейнерные АЗС, которые, уходя от налогов, предлагают низкие цены, но качество и происхождение такого топлива остаются под вопросом.