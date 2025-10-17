Демпфер, акцизы и дефицит: как указ Путина скажется на топливном кризисе в Новосибирске

Ситуацию в Новосибирске подтвердил экономист Василий Колташов: «Мне буквально вчера написал друг детства из Новосибирска, что топливо есть на сетевых заправках, а у местных сетей его не хватает. Есть заправки без бензина, так что кризис не преодолен».