В Приморье с начала года ввезли почти 45 тысяч тонн импортного мяса

С начала 2025 года в Приморский край было ввезено почти 45 тысяч тонн мясной продукции из-за рубежа. Специалисты Россельхознадзора проконтролировали 2238 партий импортного мяса, обеспечив их соответствие российским требованиям безопасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Наибольшую часть ввезенной продукции составило мясо птицы — 31,4 тысячи тонн. Также в край поступило 9,5 тысячи тонн говядины и 3,1 тысячи тонн буйволятины.
Основным поставщиком мяса в Приморье стал Китай, откуда поступило 26,1 тысячи тонн продукции. Значительные объемы были завезены из Бразилии (почти 13 тысяч тонн) и Индии (3,1 тысячи тонн). При этом поставки индийского мяса выросли почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Также мясная продукция поступала из Парагвая, Аргентины, Колумбии, Чили, Уругвая и Австралии. Общий объем импорта мяса в Приморье немного сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было ввезено 45,4 тысячи тонн.