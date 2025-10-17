В Приморье с начала года ввезли почти 45 тысяч тонн импортного мяса

Основным поставщиком мяса в Приморье стал Китай, откуда поступило 26,1 тысячи тонн продукции. Значительные объемы были завезены из Бразилии (почти 13 тысяч тонн) и Индии (3,1 тысячи тонн). При этом поставки индийского мяса выросли почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.