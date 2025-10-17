Российский штурмовик спас собаку из разрушенного дома в Курской области

Российский военный спас собаку в Курской области. Это произошло в населенном пункте Ольговка. Трогательную историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на директора приюта для животных «Право жить» Екатерину Жилину.
«Был случай, когда штурмовик вынес в Ольговке немецкую овчарку на руках из дома… Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков ее вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у нее не было, и он ее вынес», — рассказала Жилина.
Сообщается, что собаку выходили в приюте и нашли ей новых хозяев. Фотографии пса сотрудники приюта отправляли спасшему её военнослужащему, когда тот лечился в госпитале.
