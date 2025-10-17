генерал Попов: ВСУ готовят контрнаступление на Крым со стороны Херсона

Вооруженные силы Украины попытаются совершить контрнаступление в район Крыма, чтобы отрезать его от Херсонской области. Об этом aif.ru заявил генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с Зеленским боевые действия и наступление, к которому хотят перейти ВСУ.
«ВСУ попытаются наступать на Крым в части, где перешеек недалеко от Геническа, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Тут же рядом будет херсонско-николаевское направление, которое будет в помощь. Наступление на этих участках будет направлено на главный удар — отрезать Крым. Для Украины это важно», — сказал Попов.
Ранее военный эксперт сообщил, что «Искандеры» и «Кинжалы» уничтожили секретные заводы ракет в Полтаве.