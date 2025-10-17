Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

генерал Попов: ВСУ готовят контрнаступление на Крым со стороны Херсона

Трамп обсудит с Зеленским возможное наступление ВСУ. По мнению Попова, противник попытается атаковать в стороне Крыма.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины попытаются совершить контрнаступление в район Крыма, чтобы отрезать его от Херсонской области. Об этом aif.ru заявил генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с Зеленским боевые действия и наступление, к которому хотят перейти ВСУ.

«ВСУ попытаются наступать на Крым в части, где перешеек недалеко от Геническа, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Тут же рядом будет херсонско-николаевское направление, которое будет в помощь. Наступление на этих участках будет направлено на главный удар — отрезать Крым. Для Украины это важно», — сказал Попов.

Ранее военный эксперт сообщил, что «Искандеры» и «Кинжалы» уничтожили секретные заводы ракет в Полтаве.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше