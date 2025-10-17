Ричмонд
Рейд на вокзале в Новосибирске: пятерых мигрантов выдворят из страны

Пятеро иностранцев-нелегалов, задержанных в Новосибирске, будут выдворены из России.

Источник: Сиб.фм

Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Рейд железнодорожной станции, где сотрудники транспортной полиции проверили более 180 пассажиров поездов как пригородного сообщения, так и дальнего следования.

В результате проведенных проверок было выявлено восемь мигрантов, которые нарушили установленный режим пребывания или порядок трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Все они были привлечены к административной ответственности.

В отношении пяти нелегалов принято решение наиболее о выдворении за пределы страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что, а Новосибирской области вторую неделю подряд фиксируется отток трудовых мигрантов: количество выезжающих из региона иностранных граждан превышает число въезжающих.