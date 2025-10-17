В Иркутской области 1,5 млн жителей должны уплатить налоги

В Иркутской области насчитывается около 1,5 миллиона плательщиков имущественных налогов. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, для них наступает важный срок — до 1 декабря 2025 года необходимо оплатить транспортный, земельный налоги и налог на имущество за 2024 год.
— Эти платежи являются ключевым источником финансирования социальной сферы. Именно за счет налоговых поступлений содержатся больницы, школы и детские сады, реализуются программы поддержки населения и благоустройства территорий, — пояснил первый заместитель министра финансов Иркутской области Виктор Теленкевич.
По данным налоговой службы, количество плательщиков в области продолжает расти — за последний год их число увеличилось на 400 тысяч человек. Это свидетельствует о развитии региона, вводе нового жилья и росте числа автомобилистов. Общая сумма начисленных налогов достигла 4 миллиардов рублей, а с учетом организаций объем платежей составляет около 25 миллиардов рублей.
Важно отметить, что все эти деньги остаются в области и распределяются между местными бюджетами. Оплатить налоги можно различными способами: через портал Госуслуг, мобильные приложения банков или лично в отделениях почты.
Напоминаем, что со 2 декабря на непогашенную задолженность начнут начисляться пени. При этом с ноября этого года налоговые органы получили право взыскивать долги без обращения в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что единое пособие в ноябре в Иркутске выплатят перед праздничными выходными.