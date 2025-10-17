В Иркутской области 1,5 млн жителей должны уплатить налоги

По данным налоговой службы, количество плательщиков в области продолжает расти — за последний год их число увеличилось на 400 тысяч человек. Это свидетельствует о развитии региона, вводе нового жилья и росте числа автомобилистов. Общая сумма начисленных налогов достигла 4 миллиардов рублей, а с учетом организаций объем платежей составляет около 25 миллиардов рублей.