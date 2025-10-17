В России более десяти аэропортов ограничили на полеты в связи с угрозами безопасности

Стоит напомнить, что с 15 сентября российские туристы могут без оформления визы посещать Китай. Согласно статистике, таких желающих стало намного больше. При этом существенно изменились и цены на перелеты. Чаще всего россияне посещают Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. По данным сервисов, средний чек на билеты вырос до 75 тысяч рублей. До отмены виз слетать в Китай было на 17% дешевле. Иначе дело состоит с выбором отеля. Ажиотаж сыграл свою роль, но только на цены на авиабилеты. Средний чек за сутки проживания в номере отеля составляет 8100 рублей. Это дешевле, чем в сентябре.