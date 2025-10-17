В России более десяти аэропортов ограничили на полеты в связи с угрозами безопасности

За ночь 17 октября в России ограничили на прием и выпуск гражданских воздушных судов не менее десяти аэропортов. Их постепенно закрывали из-за угроз безопасности. К 05:10 количество аэропортов, работающих в ограниченном режиме, свелось к девяти. Ранее их было 12. Для приема и выпуска самолетов после перерыва вновь доступны воздушные гавани Самары, Саратова и Ульяновска. Об этом сообщает Росавиация.
Аэропорт Калуги закрыт с 00:20. Временные ограничения также наложены на воздушную гавань Краснодара. Она работает в нештатном режиме с 00:30 по Москве.
Помимо прочего, на полеты ограничены аэропорты Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля. Меры безопасности усилены с 02:45.
На работу также ограничили воздушную гавань Казани. Временные меры приняты с 02:50. Спустя час на прием и выпуск воздушных судов ограничили аэропорты Ижевска и Уфы.
К 04:45 к штатному режиму работы вернулась воздушная гавань Самары. Ограничения действовали более четырех часов. За это время за запасной аэродром увели два самолета.
Стоит напомнить, что с 15 сентября российские туристы могут без оформления визы посещать Китай. Согласно статистике, таких желающих стало намного больше. При этом существенно изменились и цены на перелеты. Чаще всего россияне посещают Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. По данным сервисов, средний чек на билеты вырос до 75 тысяч рублей. До отмены виз слетать в Китай было на 17% дешевле. Иначе дело состоит с выбором отеля. Ажиотаж сыграл свою роль, но только на цены на авиабилеты. Средний чек за сутки проживания в номере отеля составляет 8100 рублей. Это дешевле, чем в сентябре.
Сейчас Россия встала на курс развития транспортной системы. Особое внимание уделяется модернизации и строительству аэропортов. Ожидается обновление и строительство 75 воздушных гаваней. Так, новшества уже заметили в петербургском Пулково. Например, теперь пассажиру для регистрации и прохода на посадку не нужно предъявлять паспорт. Всё можно сделать по биометрии. То же планируется внедрить и в других аэропортах страны.