Сколько стоит жить в Приангарье осенью — инфляция сентября в цифрах

В сфере услуг спад сезонного спроса снизил стоимость железнодорожных билетов в купейные вагоны (на 2−3%), туров в Закавказье (на 14%) и Турцию (на 2%), тогда когда отдых в странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке стал значительно дороже — на 37−47%. Также отмечено повышение цен на аренду квартир (на 3%) и занятия в бассейнах (на 6%).