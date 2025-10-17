Сколько стоит жить в Приангарье осенью — инфляция сентября в цифрах

IrkutskMedia, 17 октября. В сентябре потребительские цены в Иркутской области выросли на 0,3% по сравнению с августом. Такие данные опубликовала пресс-служба Иркутскстата. Повышение цен зафиксировано на отдельные группы продовольственных и непродовольственных товаров, а также на ряд платных услуг.
Согласно данным статистического ведомства, индекс потребительских цен на товары составил 100,3%, а на платные услуги — 100,4%. Индекс услуг организации ЖКХ за январь-сентябрь текущего года составил 111,25% к соответствующему периоду прошлого года.
Среди продовольственных товаров больше всего подорожали тепличные овощи: помидоры — на 15%, огурцы — на 14%, сладкий перец — на 6%. При этом сезонные овощи и фрукты значительно подешевели: картофель — на 35%, свёкла — на 23%, морковь на 14%, лук — на 13%, виноград — на 12%, яблоки — на 11%.
Рост цен отмечен и на отдельные категории продуктов: яйца подорожали на 9%, кофе — на 3%, а в группе алкогольных напитков коньяк вырос в цене на 8%, водка и пиво — на 7%.
В непродовольственном сегменте подорожали зимняя одежда и обувь: детские варежки — на 8%, женские перчатки — на 4%, мужские кожаные сапоги — на 4%. Среди строительных материалов выросли цены на кирпич и еврошифер (на 2−3%), но металлочерепица подешевела на 2%.
На рынке бытовой техники наблюдается разнонаправленный тренд: электрочайники подорожали на 3%, а роботы-пылесосы, миксеры и стиральные машины стали дешевле на 1−3%.
В сфере услуг спад сезонного спроса снизил стоимость железнодорожных билетов в купейные вагоны (на 2−3%), туров в Закавказье (на 14%) и Турцию (на 2%), тогда когда отдых в странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке стал значительно дороже — на 37−47%. Также отмечено повышение цен на аренду квартир (на 3%) и занятия в бассейнах (на 6%).
Напомним, в августе 2025 года цены на продукты в Иркутской области практически не изменились по сравнению с июлем, но годовой рост стоимости товаров ускорился до 8,5%. Об этом сообщил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук, комментируя ситуацию на рынке.