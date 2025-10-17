В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с газовым оборудованием

В России появилась новая мошенническая схема с использованием изменения в законодательстве по техобслуживанию газового оборудования. Аферисты звонят гражданам, ссылаясь на необходимость заключения договора со специализированной организацией в связи с новыми правилами 2023 года, и предлагают подтвердить данные на фишинговом сайте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Потенциальной жертве звонит мошенник, представляется сотрудником газовой службы и сообщает о «новом талоне» для заключения договора. Для подтверждения он предлагает перейти на специально созданный сайт, где гражданин вводит свои контактные данные.
После этого злоумышленники, получив коды из СМС, следуют стандартной схеме: сообщают о «блокировке» денег и предлагают перевести их на «безопасный счет» якобы для защиты средств, передает ТАСС.
Жительница Вологды отдала мошенникам шесть килограммов ювелирных украшений стоимостью 36 миллионов рублей, а также перевела на сторонний счет 225 тысяч рублей. Пенсионерка рассказала в полиции, что ей позвонили с уведомлением о замене домофона и попросили сообщить код из СМС для подтверждения. Затем мошенник запугал ее взломом аккаунта на «Госуслугах», и она перевела 225 тысяч рублей.