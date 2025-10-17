В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с газовым оборудованием

Жительница Вологды отдала мошенникам шесть килограммов ювелирных украшений стоимостью 36 миллионов рублей, а также перевела на сторонний счет 225 тысяч рублей. Пенсионерка рассказала в полиции, что ей позвонили с уведомлением о замене домофона и попросили сообщить код из СМС для подтверждения. Затем мошенник запугал ее взломом аккаунта на «Госуслугах», и она перевела 225 тысяч рублей.