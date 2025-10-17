С 2026 года в сделках с недвижимостью в РФ можно будет использовать биометрию

Биометрия повысит безопасность и снизит риск мошенничества, поскольку биометрические данные уникальны и неизменны в течение жизни. Это исключает ошибки идентификации. В условиях цифровизации важно, чтобы рынок недвижимости использовал современные технологии для повышения эффективности и прозрачности. Биометрия — необходимый шаг к созданию полноценного цифрового рынка с доверенными сделками. При этом сохранится и традиционный способ оформления для тех, кто не захочет использовать новую систему.