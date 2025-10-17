Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске готовятся к открытию катка на Стрелке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже началась подготовка к зимнему сезону на одном из самых популярных городских пространств — катке на Стрелке.

Источник: Без источника

Совсем скоро каток вновь откроет двери для гостей, а пока на площади Мира организована большая песочница, сообщают в Красгорпарке.

Сейчас организаторы объявили о наборе сотрудников, требуются оператор (администратор) и ремонтировщик. На работу ждут доброжелательных и ответственных сотрудников, умеющих работать с людьми и в команде.

Подробности можно узнать по телефону 223−72−22.

Напомним, в прошлом сезоне каток на Стрелке открылся для посетителей лишь 29 ноября 2024 года, а последний день работы состоялся 23 февраля 2025-го.