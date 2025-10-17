В Красноярске готовятся к открытию катка на Стрелке

Совсем скоро каток вновь откроет двери для гостей, а пока на площади Мира организована большая песочница, сообщают в Красгорпарке.
Сейчас организаторы объявили о наборе сотрудников, требуются оператор (администратор) и ремонтировщик. На работу ждут доброжелательных и ответственных сотрудников, умеющих работать с людьми и в команде.
Подробности можно узнать по телефону 223−72−22.
Напомним, в прошлом сезоне каток на Стрелке открылся для посетителей лишь 29 ноября 2024 года, а последний день работы состоялся 23 февраля 2025-го.