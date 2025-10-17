В Новосибирске центр с батутами закрыли после травм у детей

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора развлекательного центра в Новосибирске. Женщину обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в результате чего пострадали дети. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Согласно материалам следствия, с сентября 2024 по январь 2025 года обвиняемая организовала работу семейно-развлекательного центра с батутами. При этом были привлечены сотрудники без необходимой спортивной квалификации, а также отсутствовал медицинский персонал.
Дополнительно установлено, что для предоставления платных услуг использовалось профессиональное гимнастическое оборудование, не предназначенное для массового использования. Меры безопасности при этом не были обеспечены.
Из-за нарушений пострадали четыре ребёнка, получившие компрессионные переломы позвонков.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения. Ранее, в июле 2025 года, по требованию прокуратуры деятельность центра была приостановлена до устранения всех нарушений.