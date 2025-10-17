Ричмонд
В Приморье ожидается высокий класс пожарной опасности в лесах

По информации Примгидромета, в период с 15 по 17 октября местами в западных, восточных и центральных районах Приморского края сохранится высокий класс пожароопасности в лесах по метеоусловиям.

Под угрозой девять муниципалитетов: Хорольский, Черниговский, Красноармейский, Лесозаводский, Тернейский, Дальнегорский, Ольгинский, Дальнереченский, Ханкайский округа.

МЧС России предупреждает:

— воздержитесь от походов в лес;

— не разводите костры;

— не используйте открытый огонь;

— не сжигайте мусор и сухую растительность.

Если вы стали свидетелем пожара — сообщите на телефон пожарно-спасательной службы «101» или на единый телефон вызова экстренных служб «112».

Несоблюдение противопожарных мер влечет крупные штрафы до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность, напоминает пресс-служба краевого кабмина.