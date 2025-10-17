В Приморье ожидается высокий класс пожарной опасности в лесах

Под угрозой девять муниципалитетов: Хорольский, Черниговский, Красноармейский, Лесозаводский, Тернейский, Дальнегорский, Ольгинский, Дальнереченский, Ханкайский округа.
МЧС России предупреждает:
— воздержитесь от походов в лес;
— не разводите костры;
— не используйте открытый огонь;
— не сжигайте мусор и сухую растительность.
Если вы стали свидетелем пожара — сообщите на телефон пожарно-спасательной службы «101» или на единый телефон вызова экстренных служб «112».
Несоблюдение противопожарных мер влечет крупные штрафы до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность, напоминает пресс-служба краевого кабмина.