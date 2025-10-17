Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала 2025 года от укусов белок пострадали 18 жителей Красноярского края

Инциденты в основном происходили в эко-парке «Гремячая грива».

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года от укусов белок пострадали 18 жителей Красноярского края. Специалисты регионального Роспотребнадзора уточнили, что инциденты в основном происходили в эко-парке «Гремячая грива» при попытках покормить, погладить либо поймать животное.

Первенство по укусам удерживают суслики — от них пострадали 59 человек. Также среди нападавших: бобры, обезьяны, крысы, бурундуки, летучая мышь и другие.

Помните, что милая пушистая белочка является переносчиком многих серьезных инфекций: бешенство, лептоспироз, полиомиелит, столбняк. Также она может стать причиной вирусной, бактериальной, паразитарной инфекции.

Взрослым и детям лучше кормить этих зверьков дистанционно, положив лакомство в кормушку, пенек или на землю. При укусе нужно немедленно обратиться к ближайшему врачу или в травмпункт.