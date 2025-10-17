В МВД предупредили о новой схеме мошенников с договорами на газовое оборудование

В России выявили новую схему хищения средств, связанную с внутридомовым и внутриквартирным оборудованием (ВДГО и ВКГО). Как говорится в материалах МВД РФ, это касается изменений законодательства 2023 года, когда договоры заключались на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО только со специализированной организацией. Об этом пишет ТАСС.