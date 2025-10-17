Ричмонд
Суд арестовал имущество и счета экс-замглавы Тамбовской области

Суд арестовал имущество и банковские счета бывшего заместителя главы Тамбовской области Сергею Иванову, проходящего по делу основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщили правоохранители.

Имущество экс-замглавы Тамбовской области арестовано.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно по делу «майонезного короля» Мошковича: за что поймали, почему не причастен к скандалу с активами.

«В рамках уголовного дела арестовано имущество, а также счета обвиняемого Иванова, который проходит одним из обвиняемых по делу Мошковича и Басова. Арест предполагает запрет на совершение любых сделок с имуществом или любого отчуждения имущества экс-главы Тамбовской области», — сообщили правоохранители. Цитата по ТАСС.

В деле фигурируют не только основатель «Русагро» Вадим Мошкович, но и бывший генеральный директор компании Максим Басов. Ранее Мещанский суд Москвы продлил обоим арест до 2026 года, передает РАПСИ.

Уголовное дело связано с мошенничеством с активами холдинга «Солнечные продукты». По данным следствия, действия подозреваемых причинили значительный ущерб ООО «Сингента», которое признано потерпевшей стороной. Заявленный ущерб — 999 миллионов 360 тысяч рублей.

В «Русагро» подтвердили, что в офисах компании прошли обыски. Там также подчеркнули, что холдинг оказывает содействие следствию и взаимодействует с правоохранительными органами.

