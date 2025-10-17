Суд арестовал имущество и счета экс-замглавы Тамбовской области

Узнать больше по теме

Биография Вадима Мошковича

Филантроп, предприниматель и основатель «Русагро», в прошлом сенатор — олигарх Вадим Мошкович всего год назад занял 55 место в топе Forbes. А сегодня его обвиняют в мошенничестве: рассказываем о ключевых вехах биографии бизнесмена.