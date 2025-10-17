Генерал Попов: Сырский готовится бросить до 10 тыс. солдат в контрнаступ

«Не исключено, что наши военные наносят удары по скоплению западной техники. А мы знаем, что поставки с Запада начались, потому что говорят, что в осенне-зимний период может быть контрнаступ ВСУ. Сырский готовится к этому, у него есть определенные резервы. Будановские* системы тоже работают, ДРГ проявляют активность и в ближней тыловой зоне, и в глубоком тылу за эту неделю было несколько запусков беспилотников. Это все не просто так делается, Зеленский поставил цель — навредить любой ценой, хотя бы морально, если физически не могут», — сказал Попов.