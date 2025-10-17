Генерал Попов: Сырский готовится бросить до 10 тыс. солдат в контрнаступ

Главком ВСУ Александр Сырский готовит резервы для контрнаступления, сейчас готовы четыре бригады, но не понимает, где эти бригады можно использовать в данный момент. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с Зеленским боевые действия и наступление, к которому хотят перейти ВСУ.
«Не исключено, что наши военные наносят удары по скоплению западной техники. А мы знаем, что поставки с Запада начались, потому что говорят, что в осенне-зимний период может быть контрнаступ ВСУ. Сырский готовится к этому, у него есть определенные резервы. Будановские* системы тоже работают, ДРГ проявляют активность и в ближней тыловой зоне, и в глубоком тылу за эту неделю было несколько запусков беспилотников. Это все не просто так делается, Зеленский поставил цель — навредить любой ценой, хотя бы морально, если физически не могут», — сказал Попов.
Генерал-майор добавил, что обсуждение наступления ВСУ — это может быть «рекламной акцией», чтобы отчитаться перед Западом за то, что получает Украина.
«Скорее всего, Сырский выжидает какую-то позицию, распределение возможностей. У него есть резерв, примерно от четырех до шести бригад. На переднем крае обороны у Сырского четыре бригады, подготовленных к контрнаступлению, переброске, имеющих вооружение. И еще две бригады находятся в глубоком тылу — в районе Львовщины и Закарпатья. Еще могут одна-две бригады формироваться новые. Но пока у Сырского нет чувства того, где можно использовать эффективно эти резервы, чтобы прорвать оборону ВС РФ», — резюмировал Попов.
По данным Forbes на конец августа, Киев формировал новые механизированные бригады численностью примерно по 2 тысячи человек каждая. Учитывая, что у Сырского есть как минимум четыре готовых бригады и две «сырых», их общая численность может достигать порядка 10 тысяч солдат.