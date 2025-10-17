Мэр Прошунин: на территории Сочи отражается ракетная атака

Российские военные отражают ракетную атаку Вооружённых сил Украины, проинформировал мэр Сочи Андрей Прошунин.
Он уточнил, что в настоящее время в городе работает система противовоздушной обороны.
«Внимание! В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака», — написал Прошунин в Telegram.
До этого он заявил, что в Сочи объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на объекты энергоинфраструктуры.