Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб в страшном ДТП в Новосибирской области

Авария произошла днём 16 октября.

Около 14:50 16 октября на автодороге Н-2524, входящей в состав федеральной трассы Р-254 «Иртыш» вблизи деревни Неудачино в Татарском районе Новосибирской области произошло роковое столкновение двух автомобилей.

По предварительной информации Госавтоинспекции, на 960 километре трассы мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», въехал в Hyundai H1, за рулём которой был мужчина 1968 года рождения.

В результате столкновения водитель «Лады» скончался от полученных травм до приезда медиков, а его пассажир 1993 года рождения был госпитализирован в больницу.