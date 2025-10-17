Мужчина погиб в страшном ДТП в Новосибирской области

Около 14:50 16 октября на автодороге Н-2524, входящей в состав федеральной трассы Р-254 «Иртыш» вблизи деревни Неудачино в Татарском районе Новосибирской области произошло роковое столкновение двух автомобилей.
По предварительной информации Госавтоинспекции, на 960 километре трассы мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», въехал в Hyundai H1, за рулём которой был мужчина 1968 года рождения.
В результате столкновения водитель «Лады» скончался от полученных травм до приезда медиков, а его пассажир 1993 года рождения был госпитализирован в больницу.