Генерал Попов: военные РФ уничтожают силы ВСУ, готовые к контрнаступлению

Российские военные наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их линиям электропередач, чтобы не допустить контрнаступлени ВСУ. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Наши военные бьют по логистическим центрам, так как с Запада сейчас идут поставки техники и боеприпасов на фоне сообщений о готовящемся наступлении ВСУ. Западные кураторы Украины стараются показать, что они тоже что-то делают, и так пинают Зеленского, чтобы он себя показал на встрече с Трампом», — отметил Попов.
Генерал-майор напомнил, что ВС РФ также наносят удары по железнодорожным узлам, энергетической инфраструктуре, линиям электропередач, которые поставляют электроэнергию на предприятия, где ремонтируют технику ВСУ и готовят ее к наступлению.
«Военные РФ продолжат уничтожать резервы украинской армии по мере обнаружения. Уничтожаются склады, предприятия, цеха, чтобы не допустить наступления противника», — заключил Попов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с Зеленским боевые действия и наступление, к которому хотят перейти ВСУ.