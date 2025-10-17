Forbes: Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года по версии Forbes.
По данным издания, его общий доход составил 280 миллионов долларов, из которых 50 миллионов пришлись на внеполевую деятельность — рекламные контракты и коммерческие соглашения.
Второе место занял аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, заработавший 130 миллионов долларов, включая 60 миллионов зарплаты и 70 миллионов доходов от бизнеса и рекламы. Замыкает тройку лидеров француз Карим Бензема, представляющий саудовский клуб «Аль-Иттихад», с доходом в 104 миллиона долларов (100 миллионов — зарплата, 4 миллиона — внеполевые поступления).
В десятку самых богатых футболистов также вошли: Килиан Мбаппе («Реал», 95 млн), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 80 млн), Винисиус Жуниор («Реал», 60 млн), Мохаммед Салах («Ливерпуль», 55 млн), Садио Мане («Аль-Наср», 54 млн), Джуд Беллингем («Реал», 44 млн) и Ламин Ямаль («Барселона», 43 млн).
Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире в статусе долларового миллиардера, его состояние достигает $1,4 млрд.