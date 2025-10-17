Счётная палата: Средняя пенсия превысит 30 тысяч рублей к 2028 году

В пресс-службе Минтруда объяснили, что темпы роста пенсий определяются прогнозом по заработной плате. Объём фонда оплаты труда напрямую влияет на поступление страховых взносов, из которых и выплачиваются пенсии. Ожидается, что средняя заработная плата в 2025 году превысит отметку в 100 тысяч рублей. В дальнейшем рост продолжится: до 108 тысяч в 2026 году, до 117 тысяч — в 2027-м и до 125 тысяч рублей — в 2028 году.