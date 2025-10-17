Ричмонд
В Приморье школьник сломал ногу после падения в неогороженную траншею

В Приморье организована проверка по факту падения 11-летнего школьника в траншею теплотрассы в селе Михайловка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По предварительным данным, 16 октября ребенок, проходя между домами, упал в неогороженную раскопанную траншею, в которой проводятся ремонтные работы. По информации прокуратуры Приморья, подросток получил перелом ноги.

Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Прокуратура региона оценит действия коммунальных служб и подрядной организации, осуществлявшей работы, а также установит ответственных должностных лиц.