Два фильма о природе Хабаровского края стали «Дивом России»

15 октября в Севастополе прошла торжественная церемония награждения победителей финального этапа крупнейшего туристического видеофестиваля в России и странах СНГ «Диво России». Два фильма, посвященных Хабаровскому краю, получили награды в категориях «Экологический туризм» и «Документальные фильмы (Природа)», сообщает информационное агентство «хабаровский край сегодня» со ссылкой на министерство туризма.
Более двух тысяч проектов из более чем 50 регионов России участвовали в борьбе за победу. Лишь 215 работ смогли выйти в финал, среди которых отличился Хабаровский край, представленный Туристским информационным центром региона. Автором победившего проекта стала Ксения Кузнецова, режиссером и оператором-постановщиком выступил Андрей Палюх.
— Фильм о Шантарских островах одержал безоговорочную победу в номинации «Экологический туризм». А проект — «Неведомый Хабаровский край. Дуссе-Алинь» — был удостоен второго места в номинации «Документальные фильмы (Природа)». Особенностью съемок фильмов стал эксперимент: оператором и режиссером выступил человек без походного опыта, что доказало ключевую идею проекта — возможность отдохнуть в труднодоступных местах есть даже у новичка, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
Эти работы наглядно показывают, что в Хабаровском крае имеются не только потрясающие природные достопримечательности, но и профессионалы, способные создавать привлекательный контент для широкой аудитории. Оба фильма регулярно демонстрируются в Краевом визит-центре «Амурский утёс».
Фестиваль «Диво России», проводимый с 2013 года, служит эффективным инструментом продвижения туристических направлений. В 2024 году видеоролики фестиваля были просмотрены более чем 70 миллионами зрителей из около ста стран мира.