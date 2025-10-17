Два фильма о природе Хабаровского края стали «Дивом России»

— Фильм о Шантарских островах одержал безоговорочную победу в номинации «Экологический туризм». А проект — «Неведомый Хабаровский край. Дуссе-Алинь» — был удостоен второго места в номинации «Документальные фильмы (Природа)». Особенностью съемок фильмов стал эксперимент: оператором и режиссером выступил человек без походного опыта, что доказало ключевую идею проекта — возможность отдохнуть в труднодоступных местах есть даже у новичка, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.