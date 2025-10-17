Россиянам рассказали, как скажется на пенсии зарплата в 100 тысяч рублей

Зарплата в 100 тысяч рублей принесет 4,3 пенсионных балла в год.
Россиянам с официальной зарплатой 100 тысяч рублей начислят 4,3 пенсионных балла в год, что напрямую повлияет на размер будущей страховой пенсии. Об этом сообщила сенатор, бывший руководитель отделения Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.
«Индивидуальные пенсионные коэффициенты рассчитываются за каждый год работы. Таким образом, пока человек работает официально, у него автоматически накапливаются пенсионные коэффициенты. Если заработная плата гражданина составляет 100 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин получит 4,3 индивидуальных пенсионных коэффициента», — сказала Мельникова. Цитата по РИА «Новости».
Она пояснила, что число начисляемых баллов определяется размером зарплаты, с которой работодатель платит страховые взносы в Соцфонд. Все взносы отражаются на лицевом счете гражданина, и на их основе государство рассчитывает количество заработанных пенсионных баллов.
Стоимость одного балла в 2025 году составит 145,69 рубля и будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Итоговый размер страховой пенсии складывается из произведения всех накопленных баллов на стоимость одного коэффициента и фиксированной выплаты, которую гарантирует государство.
Комитет Государственной думы по вопросам труда и социальной политики ранее предложил принять в первом чтении законопроект, предусматривающий установление минимального размера оплаты труда на уровне 27?093 рублей с 1 января 2026 года. Повышение МРОТ позволит увеличить заработную плату примерно для 4,6 миллиона сотрудников, передает А42.RU.