Россиянам рассказали, как скажется на пенсии зарплата в 100 тысяч рублей

«Индивидуальные пенсионные коэффициенты рассчитываются за каждый год работы. Таким образом, пока человек работает официально, у него автоматически накапливаются пенсионные коэффициенты. Если заработная плата гражданина составляет 100 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин получит 4,3 индивидуальных пенсионных коэффициента», — сказала Мельникова. Цитата по РИА «Новости».