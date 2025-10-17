Слюсарь сообщил о перехваченных беспилотниках в Ростовской области

В Ростовской области российские войска уничтожили украинские беспилотники в пяти районах. Предварительно, никто не пострадал. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.