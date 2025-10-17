Труднодоступное место. В Самаре хирурги провели пенсионерке сложную операцию

В Самаре была успешно проведена операция по спасению почки 71-летней пациентки из Ростова-на-Дону. Женщина долго страдала от сильных болей, вызванных образованием камней в почках, и наконец решила обратиться за медицинской помощью.
Камни в обеих почках
При поступлении в больницу врачи диагностировали у пациентки мочекаменную болезнь. У нее были обнаружены камни в обеих почках: в левой находился коралловидный камень, а в правой — крупный камень, расположенный в нижней трети мочеточника. Эта ситуация потребовала быстрого и профессионального вмешательства медиков, поскольку такие образования могут привести к серьезным последствиям для здоровья.
Специалисты из отделения пересадки органов и урологии приняли решение сначала оперировать правую почку, так как камень оказался значительных размеров. Завотделением Евгений Канаев отметил: «Мы решили сначала оперировать правую почку, потому что камень был крупных размеров». Это решение было продиктовано необходимостью как можно быстрее устранить угрозу для здоровья пациентки.
Камень располагался в труднодоступном месте, что в подобных случаях часто приводит к необходимости выполнения полостных операций. Однако в Самаре врачи смогли провести малоинвазивную лапароскопическую уретеролитотомию. Этот метод позволил избежать больших разрезов и значительно сократил время восстановления пациентки.
«После такого хирургического вмешательства пациенты восстанавливаются гораздо быстрее, а в стационаре их приходится быть минимальное количество времени», — добавил Канаев.
Новые обнуражения
Во время операции хирурги также обнаружили мумифицированный аппендикс в малом тазу. Как выяснили медики, у женщины когда-то были боли в животе, но она не обратилась к врачам, и в итоге аппендикс сам по себе удалился, оставаясь при этом в организме. Это открытие стало неожиданностью для всей команды хирургов, и они решили удалить аппендикс во время операции на почке. Интересно, что точное время, в течение которого аппендикс находился в таком состоянии, остается неизвестным.
На данный момент 71-летняя женщина проходит реабилитацию после первой операции. Врачи планируют провести вторую операцию для удаления камня из левой почки. Благодаря правильно выбранному алгоритму диагностики и лечению, у пенсионерки есть все шансы сохранить обе почки.
Евгений Канаев подчеркнул важность своевременного обращения за медицинской помощью: «Если бы пациентка вовремя не обратилась к нам, через пару лет почку пришлось бы удалить».
Это утверждение подчеркивает, как важно не игнорировать симптомы и своевременно обращаться к врачам, особенно в случаях, связанных с мочекаменной болезнью.
Таким образом, успешное вмешательство самарских хирургов не только спасло жизнь пациентки, но и помогло ей избежать более серьезных последствий в будущем. После реабилитации она сможет вернуться к нормальной жизни, и, благодаря профессионализму врачей, у нее останутся обе почки.