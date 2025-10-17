Труднодоступное место. В Самаре хирурги провели пенсионерке сложную операцию

Во время операции хирурги также обнаружили мумифицированный аппендикс в малом тазу. Как выяснили медики, у женщины когда-то были боли в животе, но она не обратилась к врачам, и в итоге аппендикс сам по себе удалился, оставаясь при этом в организме. Это открытие стало неожиданностью для всей команды хирургов, и они решили удалить аппендикс во время операции на почке. Интересно, что точное время, в течение которого аппендикс находился в таком состоянии, остается неизвестным.