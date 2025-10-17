24 термические аномалии зафиксировали на территории Хабаровского края

17 октября, AmurMedia. Несмотря на низкие температуры воздуха до установления устойчивого снежного покрова риск возникновения ландшафтных пожаров высок. Так за прошедшие сутки в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступили данные о 24 термических аномалиях, зафиксированных системами дистанционного зондирования Земли. В ночное время действовали 19 термоточек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Преимущественно это горение сухой растительности.
«Термические аномалии зафиксирована на территориях Хабаровского, Ульчского, Бикинского, Вяземского, Советско-Гаванского районов и района им. Лазо», — говорится в сообщении.
По фактам пожаров сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку, установление собственников земель, причин возгораний для принятия мер административного воздействия.
Зачастую возгорания происходят вблизи населённых пунктов, а также в труднодоступных местах, где есть большое скопление сухой растительности.
К ландшафтным пожарам в осенний период нередко приводят неосторожные действия человека. Его неосторожное обращение с открытым огнём, разведение костров и сжигание травы и мусора на открытых территориях приводит к возникновению крупных возгораний. При сильном порывистом ветре пламя получает быстрое распространение там, где вовремя не была проведена очистка участков земли от горючих материалов, сухой растительности. Преимущественно это заброшенные дачные участки, пустыри, заброшенные поля, местность вдоль дорог, участки болотистой местности.
Чтобы уберечь своё имущество от огня жителям края обязательно надо провести работу по очистке своих земельных и приусадебных участков и прилегающей территории от сухой травы, мусора, горючих материалов без применения огня. Эти меры позволят избежать возгорания на своей территории и защитить имущество при распространении огня с соседних земель. Также такие профилактические меры позволял заранее подготовиться к весеннему пожароопасному периоду.