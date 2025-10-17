24 термические аномалии зафиксировали на территории Хабаровского края

Чтобы уберечь своё имущество от огня жителям края обязательно надо провести работу по очистке своих земельных и приусадебных участков и прилегающей территории от сухой травы, мусора, горючих материалов без применения огня. Эти меры позволят избежать возгорания на своей территории и защитить имущество при распространении огня с соседних земель. Также такие профилактические меры позволял заранее подготовиться к весеннему пожароопасному периоду.