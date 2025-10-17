Мошенники крадут данные под предлогом техобслуживания газового оборудования

Злоумышленники звонят жертве от имени специализированной организации и заявляют о необходимости заключить договор на ТО газового оборудования. При этом они даже сообщают «номер талона», который якобы необходим для оформления договора и перенаправляют жертву на фишинговый сайт. Далее аферисты действуют по обычному сценарию: убеждают жертву назвать код из смс, а потом действуют под видом правоохранителей или якобы представителей других силовых ведомств и завладевают деньгами.