Мошенники крадут данные под предлогом техобслуживания газового оборудования

Аферисты выманивают у россиян данные под предлогом перезаключения договора на техническое обслуживание газового оборудования. Очередную схему мошенников раскрывает ТАСС со ссылкой на МВД.
Злоумышленники звонят жертве от имени специализированной организации и заявляют о необходимости заключить договор на ТО газового оборудования. При этом они даже сообщают «номер талона», который якобы необходим для оформления договора и перенаправляют жертву на фишинговый сайт. Далее аферисты действуют по обычному сценарию: убеждают жертву назвать код из смс, а потом действуют под видом правоохранителей или якобы представителей других силовых ведомств и завладевают деньгами.
Как аферисты притворяются сотрудниками Соцфонда и почему доверчивые люди могут не только лишиться сбережений, но и стать соучастниками преступления, рассказываем здесь на KP.RU.
Недавно мошенники придумали новый способ выманить у жертвы код, при помощи которого можно войти в её личный кабинет и завладеть персональными данными, а потом и деньгами. Они притворяются сотрудниками компаний, которые занимаются доставкой.
Не все россияне столь доверчивы, чтобы мошенники могли обмануть их. Многие в соцсетях делятся самыми смешными историями о том, как вывели аферистов на чистую воду.