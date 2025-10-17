Ричмонд
По полигону ТБО «Холмистая» во Владивостоке возбудили уголовное дело

Свыше 9,6 млн рублей перечислили за фактически не выполненные работы на свалке.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ о халатности возбуждено в Приморском крае по результатам прокурорской проверки работ на полигоне твёрдых коммунальных отходов во Владивостоке. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Проверка Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры установила, что КГУП «ПЭО» заключило с индивидуальными предпринимателями контракты на вывоз и пересыпку отходов на площадке по ул. Холмистая, 1, однако с июня 2024 года по март 2025 года акты приёмки выполненных работ оформлялись без учёта времени работы спецтехники по системе ГЛОНАСС. В результате бюджет был необоснованно потрачен на сумму свыше 9,6 млн рублей за работы, фактически не выполненные подрядчиками.

В ходе проверки выявлено, что должностные лица КГУП «ПЭО» проявили небрежность при исполнении своих обязанностей и не обеспечили надлежащий контроль за исполнением договоров.

На основании материалов природоохранного прокурора орган предварительного расследования возбудил уголовное дело по указанной статье, предусматривающей ответственность за халатность при проведении работ с отходами.

Следственные действия продолжаются, направленные на установление полной картины расходования средств и выявление возможных злоупотреблений при организации работ на полигоне.

Напомним, 6 октября на этом же полигоне возник крупный пожар площадью около 1 000 кв. м с задымлением на 3 500 кв. м; возгорание связывали с попаданием в контейнеры непогашенной золы. Открытое горение полностью ликвидировали к 14 октября, однако работы по устранению тления мусора ещё продолжаются.