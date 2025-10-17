По полигону ТБО «Холмистая» во Владивостоке возбудили уголовное дело

Проверка Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры установила, что КГУП «ПЭО» заключило с индивидуальными предпринимателями контракты на вывоз и пересыпку отходов на площадке по ул. Холмистая, 1, однако с июня 2024 года по март 2025 года акты приёмки выполненных работ оформлялись без учёта времени работы спецтехники по системе ГЛОНАСС. В результате бюджет был необоснованно потрачен на сумму свыше 9,6 млн рублей за работы, фактически не выполненные подрядчиками.