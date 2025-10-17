В Новосибирске сорвались контракты на закупку антигололедных реагентов

Власти Новосибирска столкнулись с проблемами при закупке антигололедных материалов перед наступлением зимы. Несмотря на ранний приход холодов провести успешные торги по нескольким контрактам так и не удалось. Об этом сообщает Прецедент.
Городской центр организации дорожного движения планировал приобрести 4,5 тонны реагентов для обработки автомобильных дорог, установив стартовую цену в 54 млн рублей. Дополнительно 12 млн рублей были предусмотрены на закупку реагентов для обработки пешеходных зон. Однако оба тендера были признаны несостоявшимися — подходящих поставщиков не нашлось.
Неудачно завершились и торги по другим закупкам. Муниципалитет не смог заключить контракты на сумму около 66 млн рублей. При этом на повторный конкурс по поставке 1 тысячи тонн реагентов для тротуаров уже поданы новые заявки.
Тем временем за контракт на поставку промышленной соли в Новосибирске разгорелась конкурентная борьба. Начальная цена за 8 тонн материала составляла 96 млн рублей, но в ходе торгов стоимость снизилась до 62 млн. Однако результаты аукциона были оспорены, что снова поставило под угрозу своевременные поставки противогололёдных средств.