В Омске опровергли фейк о закрытии всех заправок в регионе

Это уже не первый случай распространения поддельных документов от имени руководства области. Ранее в Сети появился другой фейк — о якобы обязательном «добровольном отказе» пенсионеров от социальных доплат к пенсии в пользу федеральной программы «Народный дрон». Этот документ также оказался поддельным.