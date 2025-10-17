Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске опровергли фейк о закрытии всех заправок в регионе

Поддельное «постановление губернатора» оставило бы в области всего три АЗС — документ оказался фальшивкой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В социальных сетях распространился фейковый документ, якобы подписанный губернатором Омской области Виталием Хоценко, согласно которому в регионе якобы планируется закрыть все автозаправочные станции, кроме трех, из-за якобы массовой продажи некачественного топлива.

Пресс-служба главы региона оперативно опровергла эту информацию. «Губернатор Омской области Виталий Хоценко не подписывал подобный документ. Такого постановления не существует — это фейк», — заявила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Это уже не первый случай распространения поддельных документов от имени руководства области. Ранее в Сети появился другой фейк — о якобы обязательном «добровольном отказе» пенсионеров от социальных доплат к пенсии в пользу федеральной программы «Народный дрон». Этот документ также оказался поддельным.

Власти призывают жителей Омской области проверять информацию по официальным источникам и не поддаваться на провокации в социальных сетях.