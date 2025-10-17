Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно завершили первый в 2025 году выход в открытый космос и вернулись на борт станции.
Как сообщили в Роскосмосе, все запланированные задачи были выполнены в полном объёме, а операция прошла в штатном режиме.
По уточнённым данным, работа космонавтов за пределами МКС продолжалась 6 часов 11 минут. За это время они выполнили техническое обслуживание внешнего оборудования станции и подготовили несколько участков к предстоящим научным и ремонтным операциям.
Ранее экипаж российского сегмента Международной космической станции завершил сборку нового научного комплекса, предназначенного для выращивания полупроводниковых кристаллов в условиях космического вакуума.