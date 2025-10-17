Ричмонд
Axios: Встреча Трампа и Путина в Будапеште стала сюрпризом для Зеленского

Информация о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, а также их договоренность о встрече в Будапеште, стала неожиданностью для украинского президента Владимира Зеленского, прибывшего в Вашингтон. Об этом сообщает издание Axios.

По данным издания, Зеленский изначально был полон оптимизма относительно своей предстоящей встречи с Трампом и ожидал положительного решения по поставкам ракет Tomahawk в Киев. Однако, после приземления на базе ВВС Эндрюс, украинская делегация была удивлена объявлением о возможной встрече лидеров России и США.

Кроме того, сообщается, что в рамках своего визита в США Владимир Зеленский также планирует провести переговоры с руководством крупных американских оборонных компаний, таких как Raytheon и Lockheed Martin, говорится в статье.

Путин и Трамп в четверг, 16 октября, провели телефонный разговор. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Стороны обсудили множество важных вопросов, а главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Главное из того, что известно на данный момент, — в материале «Вечерней Москвы».

По итогам разговора Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным лично. По словам президента США, в качестве локации для встречи определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили. После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова к проведению встречи президентов России и США на территории его государства.

