Стилист дала советы, как адаптировать стиль 2000-х для серьезного гардероба

Стиль Y2K, вдохновленный модой конца 90-х и начала 2000-х, сочетает яркие, гламурные и эпатажные элементы. Но важно адаптировать его для повседневной жизни, чтобы не выглядеть как из прошлого. Стилист Анна Тронина поделилась в беседе с KP.RU пятью простыми советами, как носить стиль без перегрузки образа.
— Дамы постарше на серьезной должности будут смотреться в данной стилистике не очень гармонично, но некоторыми деталями в стиле Y2K вполне можно разбавить свой «серьезный» гардероб: кислотная шапочка с пуховиком на прогулку, серебряный топ с длинной юбкой на вечернее мероприятие или джинсы карго с удлиненным жакетом оверсайз на деловую встречу, — отметила специалист.
Для холодного времени года стоит выбрать несколько вещей, которые идеально подходят для осени. Под мини-юбку можно надеть плотные колготки или сетку, а обувь на массивной подошве будет хорошим выбором для дождливой погоды. Яркие худи оверсайз и пушистые кардиганы добавят тепла и яркости в повседневные образы.
По словам стилиста, также подойдут зимние модели угг и дутиков, объемный шарф, варежки из искусственного меха и яркая шапка бини, чтобы создать стильный и морозостойкий образ.