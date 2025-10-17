Стилист дала советы, как адаптировать стиль 2000-х для серьезного гардероба

Для холодного времени года стоит выбрать несколько вещей, которые идеально подходят для осени. Под мини-юбку можно надеть плотные колготки или сетку, а обувь на массивной подошве будет хорошим выбором для дождливой погоды. Яркие худи оверсайз и пушистые кардиганы добавят тепла и яркости в повседневные образы.