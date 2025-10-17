В Красноярском крае ветераны СВО получили новые адаптированные автомобили

16 октября глава региона Михаил Котюков вручил ключи от двух автомобилей на ручном управлении ветеранам специальной военной операции из Богучанского муниципального округа и Красноярска. Как пишет губернатор в своем телеграм-канале, мужчины, несмотря на ранения, продолжают вести активный образ жизни, а новые машины создадут для этого больше возможностей.
В 2025 году уже восемь бойцов стали обладателями таких автомобилей. Власти продолжат поддерживать ветеранов СВО.
Также Котюков наградил двух участников спецоперации, которые стали финалистами чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс».
Ранее мы писали, что осенью в красноярском народном парке Героев у стелы «Под Знаменем Победы» появилась аллея в память о защитниках Отечества — бойцах СВО. Администрация Свердловского района пообещала, что за общественным пространством будут следить, приумножая аллею новыми деревьями.