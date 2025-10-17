В Красноярском крае ветераны СВО получили новые адаптированные автомобили

16 октября глава региона Михаил Котюков вручил ключи от двух автомобилей на ручном управлении ветеранам специальной военной операции из Богучанского муниципального округа и Красноярска. Как пишет губернатор в своем телеграм-канале, мужчины, несмотря на ранения, продолжают вести активный образ жизни, а новые машины создадут для этого больше возможностей.