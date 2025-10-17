Ричмонд
Росприроднадзор установил источник повышенного загрязнения атмосферного воздуха в Омске

Им оказались теплоэлектроцентрали ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, принадлежащие АО «ТГК-11».

Источник: Комсомольская правда

Назван источник выбросов аммиака и диоксида азота в Омске — ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Росприроднадзор зафиксировал превышение норм и вынес предостережение «ТГК-11».

По данным надзорного ведомства, 3 сентября выбросы аммиака с ТЭЦ-3 составили от 27,70% до 28,11% от общего содержания этого вещества в атмосфере. А 29 сентября доля диоксида азота, выброшенного ТЭЦ-5, достигла 41,42% от общего загрязнения.

Оба объекта — ТЭЦ-3 (ул. Губкина, 7) и ТЭЦ-5 (ул. 10 лет Октября, 219, корп. 2) — зарегистрированы как источники негативного воздействия на окружающую среду (II и I категории соответственно).

В связи с этим Росприроднадзор направил «ТГК-11» официальное предостережение, указав, что в действиях компании могут содержаться признаки нарушения Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». Руководству предприятия предложено незамедлительно принять меры для приведения выбросов в соответствие с экологическими нормами.

Ранее сообщалось, что на омских ТЭЦ начали обновлять системы фильтрации.