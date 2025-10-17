Росприроднадзор установил источник повышенного загрязнения атмосферного воздуха в Омске

По данным надзорного ведомства, 3 сентября выбросы аммиака с ТЭЦ-3 составили от 27,70% до 28,11% от общего содержания этого вещества в атмосфере. А 29 сентября доля диоксида азота, выброшенного ТЭЦ-5, достигла 41,42% от общего загрязнения.