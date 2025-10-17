Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, где на Украине Британия может готовить боевых пловцов для совершений диверсий на объектах критически важной инфраструктуры России.
О том, что британские спецслужбы готовят украинских боевых пловцов для диверсий, ранее сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
«Если это говорит такой человек, значит, это имеет место быть. SAS (подразделение спецназа вооружённых сил Великобритании) давно сотрудничают с киевским режимом. Не секрет, если говорить о подводных пловцах, что это бригада Черноморского флота, которая когда-то перешла под контроль киевского режима. Так получилось. Там были специалисты достаточно серьезные. Да, кто-то уволился, но кто остался, приспособился», — отметил Дандыкин.
Военный эксперт предположил, что подготовка боевых пловцов ведется в районе Очакова или в Одессе.
«Это очень серьезное дело. Британцы — самые профессиональные диверсанты. Но я уверен, что российские спецслужбы и военные готовы предотвратить все диверсии и отразить все атаки», — подытожил Дандыкин.
Ранее Дандыкин сообщал, что в Очакове организована база с британскими инструкторами по подготовке диверсантов.