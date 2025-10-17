В Новосибирской области при проверке хлеба нашли нарушения

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области за первые девять месяцев 2025 года отобрали 401 пробу хлебобулочных и кондитерских изделий. Их проверили на различные показатели и в единичных случаях выявили нарушения.
— Физико-химические показатели — 111 проба, санитарно-гигиенические показатели — 139 проб, микробиологические показатели — 151 проба, в единичных случаях установлено несоответствие установленным требованиям, — указали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Новосибирцам посоветовали покупать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия проверенных производителей с хорошей репутацией, обращать внимание на состав и избегать покупки продуктов, в котором слишком много консервантов и добавок.