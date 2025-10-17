Суд впервые признал санкции против российских спортсменов дискриминацией

В июне стало известно, что Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение о недопуске российских атлетов на Олимпийские игры 2026 года. FIL отстранила российских спортсменов от участия в своих турнирах в марте 2022 года на фоне обострения ситуации на Украине. В июне 2024 года конгресс FIL принял решение продлить действие санкций в отношении представителей РФ.