Суд впервые признал санкции против российских спортсменов дискриминацией

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований является дискриминационным. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Sila Lawyers.
Суд счел, что санкции нарушали принципы политического нейтралитета и недискриминации, а также были непропорциональными, поскольку не рассматривались альтернативные, менее ограничительные меры, например, участие под нейтральным флагом.
Это решение CAS является прецедентным, впервые суд поддержал российских спортсменов в подобной ситуации. Однако стоит отметить, что выводы суда относятся исключительно к сфере настольного тенниса, говорится в статье.
В июне стало известно, что Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение о недопуске российских атлетов на Олимпийские игры 2026 года. FIL отстранила российских спортсменов от участия в своих турнирах в марте 2022 года на фоне обострения ситуации на Украине. В июне 2024 года конгресс FIL принял решение продлить действие санкций в отношении представителей РФ.