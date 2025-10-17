Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Накормит обедом и улетит: Белый дом раскрыл неожиданное расписание президента на день встречи с Зеленским

Белый дом: Встреча Трампа и Зеленского продлится два часа в формате обеда.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме опубликовали неожиданное расписание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пятницу, день запланированной встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским.

Так, согласно графику, в 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) главарь киевского режима прибудет в Белый дом. Переговоры пройдут в формате обеда за закрытыми дверями.

Получается, что глава Белого дома накормит Зеленского и улетит, поскольку, согласно графику, уже в 22.00 мск американский лидер отправится во Флориду.

Впрочем, это будет уже не первое разочарование главаря киевского режима по приезду в США. До этого сообщалось, что Зеленский оказался в расстроенных чувствах, узнав о прошедшем разговоре Трампа и президента России Владимира Путина.

Кстати, после этой беседы глава Белого дома, похоже, передумал передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, потому что они нужны и самим Штатам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше