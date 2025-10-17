В Белом доме опубликовали неожиданное расписание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пятницу, день запланированной встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским.
Так, согласно графику, в 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) главарь киевского режима прибудет в Белый дом. Переговоры пройдут в формате обеда за закрытыми дверями.
Получается, что глава Белого дома накормит Зеленского и улетит, поскольку, согласно графику, уже в 22.00 мск американский лидер отправится во Флориду.
Впрочем, это будет уже не первое разочарование главаря киевского режима по приезду в США. До этого сообщалось, что Зеленский оказался в расстроенных чувствах, узнав о прошедшем разговоре Трампа и президента России Владимира Путина.
Кстати, после этой беседы глава Белого дома, похоже, передумал передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, потому что они нужны и самим Штатам.