В Приморье 950 отцов получают выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет

«Период отпуска по уходу за ребенком засчитывается в стаж папы. За каждый год начисляются пенсионные коэффициенты: 1,8 за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвертого. Отец может сохранить право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, даже если досрочно выйдет на работу или будет трудиться у другого работодателя в период декрета. Допускается совмещение трудовой деятельности с получением выплат», — сообщила руководитель отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко.