Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье 950 отцов получают выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет

В Приморском крае 950 пап воспользовались правом на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет.

Источник: Фото Елены Ермолиной

Региональное отделение Социального фонда России ежемесячно выплачивает им пособие в размере от 12 124,6 до 68 995,48 рублей.

Как отмечает пресс-служба регионального отделения фонда, мера поддержки предоставляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Отцам, имеющим официальное трудоустройство, отпуск по уходу за ребенком оплачивается аналогично материнскому: в размере 40% от среднего заработка за последние два календарных года.

«Период отпуска по уходу за ребенком засчитывается в стаж папы. За каждый год начисляются пенсионные коэффициенты: 1,8 за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвертого. Отец может сохранить право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, даже если досрочно выйдет на работу или будет трудиться у другого работодателя в период декрета. Допускается совмещение трудовой деятельности с получением выплат», — сообщила руководитель отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко.

Для оформления отпуска по уходу за ребенком отцу необходимо написать заявление у работодателя. После поступления необходимых сведений в отделение СФР выплата производится в течение 10 рабочих дней.