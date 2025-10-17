В Приморье 950 отцов получают выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет

Региональное отделение Социального фонда России ежемесячно выплачивает им пособие в размере от 12 124,6 до 68 995,48 рублей.
Как отмечает пресс-служба регионального отделения фонда, мера поддержки предоставляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Отцам, имеющим официальное трудоустройство, отпуск по уходу за ребенком оплачивается аналогично материнскому: в размере 40% от среднего заработка за последние два календарных года.
«Период отпуска по уходу за ребенком засчитывается в стаж папы. За каждый год начисляются пенсионные коэффициенты: 1,8 за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвертого. Отец может сохранить право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, даже если досрочно выйдет на работу или будет трудиться у другого работодателя в период декрета. Допускается совмещение трудовой деятельности с получением выплат», — сообщила руководитель отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко.
Для оформления отпуска по уходу за ребенком отцу необходимо написать заявление у работодателя. После поступления необходимых сведений в отделение СФР выплата производится в течение 10 рабочих дней.