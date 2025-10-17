Ричмонд
Для волгоградцев могут ввести штрафы за склонение к аборту

Общественники предложили законодательно закрепить ответственность за склонение беременных россиянок к аборту. Об этом рассказала «Известиям» 16 октября член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина. Проект данной инициативы уже был рассмотрен на общественных слушаниях.

Источник: Reuters

— На данный момент 25 регионов приняли региональный закон, который защищает женщин от склонения к аборту. Вчера в общественной палате собралось 50 экспертов, чтобы обсудить проблематику и необходимость такого закона, — передает слова Москвиной издание.

В рамках слушания было решено предлагать региональный закон уже как проект федерального закона. Уточняется, что штрафы предполагаются в размере от 50 до 800 тысяч рублей.

Отметим, в Волгоградской области, по данным издания РБК, такая ответственность не предусмотрена.