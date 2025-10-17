Генерал Попов назвал направления, где ВСУ могут пытаться контрнаступать

Вооруженные силы Украины могут готовить контрнаступление на нескольких направлениях, основное — в районе Орехова в Запорожской области. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с Зеленским боевые действия и наступление, к которому хотят перейти ВСУ.
«ВСУ могут попытаться наступать на Крым в части, где перешеек недалеко от Геническа, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Тут же рядом будет херсонско-николаевское направление, которое будет в помощь. Наступление на этих участках будет направлено на главный удар — отрезать Крым. Для Украины это важно», — сказал Попов.
При этом основным направлением для наступления ВСУ генерал-майор считает Орехово в Запорожской области, туда войска противника могут двинуться со стороны Днепропетровской области и Запорожья.
«Там не так активно идут наши наступательные действия. Это может спровоцировать Сырского ударить по южной части и здесь. Чем еще обусловлен этот выбор? Северо-восточнее находится покровское направление, Красноармейск. Там войска Сырского держатся до последнего. Мы там обходим их практически со всех сторон. Но расчет у Сырского может быть на то, что когда ВСУ начнут южный удар, они отвлекут часть наших войск туда и смогут удержать Красноармейск», — пояснил генерал-майор.
При этом военный эксперт не исключил, что Киев может попытаться наступать и в районе Дружковки, Славянска и Краматорска.
«Недаром Сырский держит там резервы, поставляет боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Там еще хорошо работают линии коммуникации. Не исключено, что это направление ВСУ тоже попытаются использовать, проверить наши возможности и нашу оборону в условиях ухудшения погодно-климатических условий. Сейчас пошли дожди, будет раскисать грунт, ударят первые морозы, листва слетела с деревьев, которая будет оголять резервы», — добавил Попов.
Трамп может попытаться отговорить Зеленского от контрнаступления, где на мясо кинут несколько десятков тысяч человек украинцев и добровольцев с Запада, считает генерал-майор.