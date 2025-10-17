Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Попов назвал направления, где ВСУ могут пытаться контрнаступать

ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления на нескольких направлениях, в том числе в стороне Крыма. Трамп может попытаться отговорить Зеленского от этого.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины могут готовить контрнаступление на нескольких направлениях, основное — в районе Орехова в Запорожской области. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с Зеленским боевые действия и наступление, к которому хотят перейти ВСУ.

«ВСУ могут попытаться наступать на Крым в части, где перешеек недалеко от Геническа, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Тут же рядом будет херсонско-николаевское направление, которое будет в помощь. Наступление на этих участках будет направлено на главный удар — отрезать Крым. Для Украины это важно», — сказал Попов.

При этом основным направлением для наступления ВСУ генерал-майор считает Орехово в Запорожской области, туда войска противника могут двинуться со стороны Днепропетровской области и Запорожья.

«Там не так активно идут наши наступательные действия. Это может спровоцировать Сырского ударить по южной части и здесь. Чем еще обусловлен этот выбор? Северо-восточнее находится покровское направление, Красноармейск. Там войска Сырского держатся до последнего. Мы там обходим их практически со всех сторон. Но расчет у Сырского может быть на то, что когда ВСУ начнут южный удар, они отвлекут часть наших войск туда и смогут удержать Красноармейск», — пояснил генерал-майор.

При этом военный эксперт не исключил, что Киев может попытаться наступать и в районе Дружковки, Славянска и Краматорска.

«Недаром Сырский держит там резервы, поставляет боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Там еще хорошо работают линии коммуникации. Не исключено, что это направление ВСУ тоже попытаются использовать, проверить наши возможности и нашу оборону в условиях ухудшения погодно-климатических условий. Сейчас пошли дожди, будет раскисать грунт, ударят первые морозы, листва слетела с деревьев, которая будет оголять резервы», — добавил Попов.

Трамп может попытаться отговорить Зеленского от контрнаступления, где на мясо кинут несколько десятков тысяч человек украинцев и добровольцев с Запада, считает генерал-майор.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше