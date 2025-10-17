Генерал Попов назвал направления, где ВСУ могут пытаться контрнаступать

«Там не так активно идут наши наступательные действия. Это может спровоцировать Сырского ударить по южной части и здесь. Чем еще обусловлен этот выбор? Северо-восточнее находится покровское направление, Красноармейск. Там войска Сырского держатся до последнего. Мы там обходим их практически со всех сторон. Но расчет у Сырского может быть на то, что когда ВСУ начнут южный удар, они отвлекут часть наших войск туда и смогут удержать Красноармейск», — пояснил генерал-майор.