Ловушка для ВСУ: генерал раскрыл карту нового контрнаступления Зеленского

В последние дни в информационном поле вновь обсуждают возможную подготовку украинской армии к контрнаступлению. Интерес к этой теме подогрел американский президент Дональд Трамп, заявив, что намерен обсудить боевые действия на Украине и принять решение по поводу наступления ВСУ на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов оценил перспективы украинской армии и назвал возможные направления, куда главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский может перебросить своих солдат.
Сырский подготовил «пушечное мясо».
Попов подчеркивает, что ВСУ готовятся к возможному контрнаступлению, формируя резервы и наращивая боевой потенциал. По его оценкам, на сегодняшний день украинцы имеют четыре-шесть готовых к бою бригад, каждая из которых оснащена современной техникой и имеет опыт боевых действий. Тем не менее, у руководства ВСУ возникает проблема выбора направления удара:
«Сырский ждет подходящего момента, распределяя свои возможности. У него есть определённое количество резервов, примерно от четырёх до шести бригад. Из них четыре бригады размещены на передовом рубеже обороны, подготовленные к возможной переброске и действиям в рамках возможного контрнаступления», — поясняет Попов.
Кроме того, ВСУ используют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), действующие глубоко в тылу российских войск. Эти отряды регулярно проводят атаки на объекты инфраструктуры и транспортные узлы, создавая дополнительное давление на Россию.
Возможные направления контратаки.
Попов выделяет несколько ключевых направлений, которые могут стать целью украинского наступления:
Крым: здесь возможны попытки перерезать перешеек возле Геническа, соединяющий полуостров с Херсонской областью.
«Тут же рядом будет херсонско-николаевское направление, которое будет в помощь. Наступление на этих участках будет направлено на главный удар — отрезать Крым. Для Украины это важно», — пояснил генерал-майор.
Запорожье: противник может направить войска в сторону Орехова из Днепропетровской области и Запорожья.
«Там не так активно идут наши наступательные действия. Это может спровоцировать Сырского ударить по южной части и здесь. Чем еще обусловлен этот выбор? Северо-восточнее находится покровское направление, Красноармейск. Там войска Сырского держатся до последнего. Мы там обходим их практически со всех сторон. Но расчет у Сырского может быть на то, что когда ВСУ начнут южный удар, они отвлекут часть наших войск туда и смогут удержать Красноармейск», — пояснил генерал-майор.
Славянско-Краматорская агломерация: генерал-майор не исключает вероятность попыток ВСУ наступать в районе Дружковки, Славянска и Краматорска.
«Недаром Сырский держит там резервы, поставляет боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Там еще хорошо работают линии коммуникации. Не исключено, что это направление ВСУ тоже попытаются использовать, проверить наши возможности и нашу оборону в условиях ухудшения погодно-климатических условий. Сейчас пошли дожди, будет раскисать грунт, ударят первые морозы, листва слетела с деревьев, которая будет оголять резервы», — уточнил Попов.
Стратегия и тактика России.
Армия России предпринимает активные меры противодействия возможным угрозам,
«Наши военные наносят точечные удары по логистическим центрам и промышленным объектам, снабжающим ВСУ ресурсами. Цель проста: предотвратить возможное продвижение украинских войск и лишить их ресурсов для наступления», — сказал Попов.
Эти удары направлены на разрушение линий снабжения, складов оружия и ремонтных предприятий, поддерживающих украинский арсенал.
Генерал-майор допустил, что Трамп на встрече с Зеленским попытается отговорить его от контрнаступления.
«Трамп, может быть, попытается отговорить Зеленского от контрнаступления, где “на мясо” кинут несколько десятков тысяч украинцев и добровольцев с Запада», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что войска РФ начали наступление на Гнатовку под Красноармейском.