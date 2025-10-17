Ричмонд
Ловушка для ВСУ: генерал раскрыл карту нового контрнаступления Зеленского

Трамп будет обсуждать с Зеленским возможное наступление ВСУ. По мнению Попова, американский лидер попытается отговорить главу киевского режима от этой кровавой затеи.

Источник: Аргументы и факты

В последние дни в информационном поле вновь обсуждают возможную подготовку украинской армии к контрнаступлению. Интерес к этой теме подогрел американский президент Дональд Трамп, заявив, что намерен обсудить боевые действия на Украине и принять решение по поводу наступления ВСУ на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов оценил перспективы украинской армии и назвал возможные направления, куда главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский может перебросить своих солдат.

Сырский подготовил «пушечное мясо».

Попов подчеркивает, что ВСУ готовятся к возможному контрнаступлению, формируя резервы и наращивая боевой потенциал. По его оценкам, на сегодняшний день украинцы имеют четыре-шесть готовых к бою бригад, каждая из которых оснащена современной техникой и имеет опыт боевых действий. Тем не менее, у руководства ВСУ возникает проблема выбора направления удара:

«Сырский ждет подходящего момента, распределяя свои возможности. У него есть определённое количество резервов, примерно от четырёх до шести бригад. Из них четыре бригады размещены на передовом рубеже обороны, подготовленные к возможной переброске и действиям в рамках возможного контрнаступления», — поясняет Попов.

Кроме того, ВСУ используют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), действующие глубоко в тылу российских войск. Эти отряды регулярно проводят атаки на объекты инфраструктуры и транспортные узлы, создавая дополнительное давление на Россию.

Возможные направления контратаки.

Попов выделяет несколько ключевых направлений, которые могут стать целью украинского наступления:

Крым: здесь возможны попытки перерезать перешеек возле Геническа, соединяющий полуостров с Херсонской областью.

«Тут же рядом будет херсонско-николаевское направление, которое будет в помощь. Наступление на этих участках будет направлено на главный удар — отрезать Крым. Для Украины это важно», — пояснил генерал-майор.

Запорожье: противник может направить войска в сторону Орехова из Днепропетровской области и Запорожья.

«Там не так активно идут наши наступательные действия. Это может спровоцировать Сырского ударить по южной части и здесь. Чем еще обусловлен этот выбор? Северо-восточнее находится покровское направление, Красноармейск. Там войска Сырского держатся до последнего. Мы там обходим их практически со всех сторон. Но расчет у Сырского может быть на то, что когда ВСУ начнут южный удар, они отвлекут часть наших войск туда и смогут удержать Красноармейск», — пояснил генерал-майор.

Славянско-Краматорская агломерация: генерал-майор не исключает вероятность попыток ВСУ наступать в районе Дружковки, Славянска и Краматорска.

«Недаром Сырский держит там резервы, поставляет боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Там еще хорошо работают линии коммуникации. Не исключено, что это направление ВСУ тоже попытаются использовать, проверить наши возможности и нашу оборону в условиях ухудшения погодно-климатических условий. Сейчас пошли дожди, будет раскисать грунт, ударят первые морозы, листва слетела с деревьев, которая будет оголять резервы», — уточнил Попов.

Стратегия и тактика России.

Армия России предпринимает активные меры противодействия возможным угрозам,

«Наши военные наносят точечные удары по логистическим центрам и промышленным объектам, снабжающим ВСУ ресурсами. Цель проста: предотвратить возможное продвижение украинских войск и лишить их ресурсов для наступления», — сказал Попов.

Эти удары направлены на разрушение линий снабжения, складов оружия и ремонтных предприятий, поддерживающих украинский арсенал.

Генерал-майор допустил, что Трамп на встрече с Зеленским попытается отговорить его от контрнаступления.

«Трамп, может быть, попытается отговорить Зеленского от контрнаступления, где “на мясо” кинут несколько десятков тысяч украинцев и добровольцев с Запада», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что войска РФ начали наступление на Гнатовку под Красноармейском.

