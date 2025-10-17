Дожди, мокрый снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходных в Башкирии

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, сегодня, 17 октября, днем ожидаются осадки в некоторых районах усиливаясь до умеренных. В отдельных местах возможно образование мокрого снега на деревьях и линиях электропередач, а также гололед и гололедица на дорогах. Ветер северо-западный и западный умеренной силы, днем в некоторых районах порывистый. Температура днем составит +2…+7°.