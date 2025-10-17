Погода без осадков ожидается в пятницу в большинстве регионов Казахстана

«Обширный антициклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть территории республики, где сохранится без осадков, ясная погода. Лишь на западе и северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, на западе — туманы», — говорится в сообщении.
Ночью в области Жетісу ожидаются заморозки −4−9, на севере, юге Алматинской области заморозки −1−6.
«В Мангистауской, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Ұлытау, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −3−5, днем +8+10.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, на поверхности почвы заморозки −1−3, днем +17+19.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +24+26.
В Акмолинской области без осадков. Днем +5+10, ночью −1−6.
В области Улытау тоже без осадков. Днем +8+13, ночью 0−5.
В Карагандинской области осадков тоже не ожидается. Днем +6+11, ночью −2−7.
В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке дождь со снегом. Днем +7+12, ночью 0+5.
В Атырауской области без осадков. Днем +10+15, ночью 0+5.
В Мангистауской области на западе небольшой дождь. Днем +13+18, ночью +8+13.
В Актюбинской области ночью на западе и севере, днем на севере дождь. Днем +5+10, ночью +2+7.
В Костанайской области утром и днем на западе и севере дождь со снегом. Днем +5+10, ночью 0+5.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +2+7, ночью −2−7.
В Павлодарской области тоже без осадков. Днем 0+5, ночью −5−10.
В области Абай осадков не ожидается. Днем +3+8, ночью −5−10.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем +3+8, ночью −5−10.
В Кызылординской области осадков тоже не ожидается. Днем +19+24, ночью +1+6.
В Туркестанской области без осадков. Днем +21+26, ночью +5+10.
В Жамбылской области тоже без осадков. Днем +19+24, ночью +5+10.
В Алматинской области осадков не ожидается. Днем +15+20, ночью +1+6.
В области Жетысу без осадков. Днем +15+20. Ночью заморозки −4−9.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.