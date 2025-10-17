Погода без осадков ожидается в пятницу в большинстве регионов Казахстана

«В Мангистауской, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Ұлытау, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.