В России учителям запретили задавать на дом непройденный материал

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила, что преподавателям в школе можно вручать подарки не дороже трех тысяч рублей и не лишним также будет сохранить чек.