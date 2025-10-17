Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России учителям запретили задавать на дом непройденный материал

Российским школьникам не имеют права задавать на дом материал, который не разобрали в классе.

Источник: Комсомольская правда

Учителя в российских школах не имеют права задавать на дом материал, который не разбирали в классе. Соответствующий запрет действует в рамках федерального законодательства, информирует ТАСС на фоне предложенного в Госдуме ограничения.

Напомним, группа депутатов направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо с предложением запретить в качестве домашнего задания задавать школьникам непройденный материал.

«На уровне федерального законодательства уже существует такое ограничение», — цитирует агентство начальника нормативно-методического управления ИСМО им. В. С. Лежнева Сергея Пепеляева.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила, что преподавателям в школе можно вручать подарки не дороже трех тысяч рублей и не лишним также будет сохранить чек.

Также сообщалось о предложении запретить школьным учителям получать дополнительное профессиональное образование в частных организациях и на дистанционных курсах.