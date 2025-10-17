В России учителям запретили задавать на дом непройденный материал

Учителя в российских школах не имеют права задавать на дом материал, который не разбирали в классе. Соответствующий запрет действует в рамках федерального законодательства, информирует ТАСС на фоне предложенного в Госдуме ограничения.
Напомним, группа депутатов направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо с предложением запретить в качестве домашнего задания задавать школьникам непройденный материал.
«На уровне федерального законодательства уже существует такое ограничение», — цитирует агентство начальника нормативно-методического управления ИСМО им. В. С. Лежнева Сергея Пепеляева.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила, что преподавателям в школе можно вручать подарки не дороже трех тысяч рублей и не лишним также будет сохранить чек.
Также сообщалось о предложении запретить школьным учителям получать дополнительное профессиональное образование в частных организациях и на дистанционных курсах.